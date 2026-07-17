Министр экономики Аргентины жестко ответил Пирсу Моргану

Министр экономики Аргентины – Моргану, пожелавшему Испании «разнести» Аргентину в финале ЧМ: «Мы будем праздновать при любом исходе матча, а ты так и останешься озлобленным человеком»
Министр экономики и труда Аргентины Луис Капуто ответил на слова Пирса Моргана про сборную южноамериканской страны.
Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
На это отреагировал британский телеведущий: «Беспардонные придурки. Надеюсь, Испания разнесет их так же жестко, как мы их в Фолклендской войне».
«Аргентина может выиграть или проиграть следующий матч. Но одно можно сказать наверняка: мы все равно будем праздновать, а ты так и останешься посредственным и озлобленным человеком», – написал Капуто.
Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок – аргентинцам: «Победа в футбольном матче не означает, что вы можете получить Фолклендские острова. Так что руки прочь»
Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни
Министр экономики Аргентины – Моргану, пожелавшему Испании «разнести» Аргентину в финале ЧМ: «Мы будем праздновать при любом исходе матча, а ты так и останешься озлобленным человеком»