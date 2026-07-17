Министр экономики Аргентины жестко ответил Пирсу Моргану

Министр экономики и труда Аргентины Луис Капуто ответил на слова Пирса Моргана про сборную южноамериканской страны.

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Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

На это отреагировал британский телеведущий: «Беспардонные придурки. Надеюсь, Испания разнесет их так же жестко, как мы их в Фолклендской войне».