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Министр экономики Аргентины – Моргану, пожелавшему Испании «разнести» Аргентину в финале ЧМ: «Мы будем праздновать при любом исходе матча, а ты так и останешься озлобленным человеком»

Sports.ru

Министр экономики и труда Аргентины Луис Капуто ответил на слова Пирса Моргана про сборную южноамериканской страны.

Министр экономики Аргентины жестко ответил Пирсу Моргану
© Sports.ru

Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026. После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

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На это отреагировал британский телеведущий: «Беспардонные придурки. Надеюсь, Испания разнесет их так же жестко, как мы их в Фолклендской войне».

«Аргентина может выиграть или проиграть следующий матч. Но одно можно сказать наверняка: мы все равно будем праздновать, а ты так и останешься посредственным и озлобленным человеком», – написал Капуто.
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