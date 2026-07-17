Эксперт Бубнов раскритиковал игру Месси на ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором южноамериканцы победили Англию (2:1).

«Месси за первый тайм получил оценку три с минусом. Там кошмар. Месси практически всё, что можно, там запорол, не играл, а без него они ничего сделать не могут. Первый гол они на 85-й минуте где-то забили, когда Месси с фланга сделал передачу в штрафную площадь. И можете себе представить, что на линии штрафной площади никого не было и там один стоял Фернандес. Он спокойно принял мяч и расстрелял ворота, там вратарь момент удара не видел. Ну и в конце подача Месси с фланга, головой бьёт Мартинес и забивает, практически расстреливает. 2:1. Всё, игра сделана. И если Месси в первом тайме был один из худших игроков, два с плюсом, то две голевые передачи, признали лучшим игроком. Они снова вылезли и вышли в финал», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами — на 85-й и 90+2-й минутах.