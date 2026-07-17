Аршавин выбрал лучший матч ЧМ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой матч проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026 считает лучшим. В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало запланировано на 22:00 мск.

— Шава, какой лучший для тебя матч этого чемпионата мира?

— А я, наверное, его не смотрел. Матчи Аргентины, говорят, хорошие. Бразилия — Норвегия. Но я только первый тайм смотрел, когда 0:0 ещё было.

— Но всё в плей-офф?

— Ну да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.