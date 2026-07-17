Аршавин выбрал лучший матч ЧМ

Аршавин ответил, какой матч ЧМ-2026 считает самым лучшим
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой матч проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026 считает лучшим. В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало запланировано на 22:00 мск.
— Шава, какой лучший для тебя матч этого чемпионата мира?
— А я, наверное, его не смотрел. Матчи Аргентины, говорят, хорошие. Бразилия — Норвегия. Но я только первый тайм смотрел, когда 0:0 ещё было.
— Но всё в плей-офф?
— Ну да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.
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