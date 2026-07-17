Комментатор Орлов оценил сборную Аргентины на ЧМ

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о сборной Аргентины в преддверии предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором аргентинцы встретится с Испанией. Игра пройдёт 19 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

«Сборная Аргентины — потрясающая команда. У неё большой потенциал. И молодец Лионель Скалони, он хорошо провёл последний цикл в четыре года», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.