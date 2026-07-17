Глава МФЛ: концовка Медиалиги была намного интереснее начала ЧМ

Глава МФЛ Осипов: «Концовка Медиалиги была намного интереснее начала ЧМ. Любой болельщик с этим согласится»
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что старт чемпионата мира по футболу не повлиял на интерес к МФЛ.
– Чемпионат мира проходил параллельно с финалом Медиалиги. Влияло ли это на зрительский интерес?
– Практически не повлияло. Футбола много, но начало ЧМ совпало с нашей концовкой, и наша концовка была намного интереснее. Любой болельщик с этим согласится.
Скорее это дало почву для размышлений: судейские ошибки на ЧМ более вопиющие, чем те, из-за которых у нас устраивают истерики. Административные решения главных людей мирового футбола также заставляют задуматься, что мы не так уж плохи в своем продукте. Отмена красной карточки, дисквалификации – мы себе такого не позволяем, сохраняя дух спорта, – сказал Осипов.
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