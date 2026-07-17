Букмекеры назвали шансы Месси забить в финале ЧМ

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на то, что в финале свой гол забьёт Лионель Месси. Легендарный аргентинец отличился уже восемь раз на этом турнире и сражается за звание его лучшего бомбардира. Заключить пари на то, что форвард поразит ворота испанцев, можно с коэффициентом 2.50. А за 5.00 можно поставить на то, что этот мяч станет первым в матче.

Если Месси забьёт и при этом Аргентина победит в основное время, сыграет коэффициент 4.40.