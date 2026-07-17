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«Финал ЧМ как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер о шоу в перерыве игры Испании и Аргентины

Sports.ruиещё 3

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о длинной паузе в финале ЧМ-2026.

Экс-президент ФИФА раскритиковал длинную паузу в финале ЧМ
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В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Ожидается, что перерыв может продлиться около 30 минут.

ЧМ-2026
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Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

«Паузы на водопой – только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира – самый длинный перерыв в истории футбола. Финал чемпионата мира как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» – написал Йозеф Балттер.
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