Экс-президент ФИФА раскритиковал длинную паузу в финале ЧМ

«Финал ЧМ как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер о шоу в перерыве игры Испании и Аргентины
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о длинной паузе в финале ЧМ-2026.
В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Ожидается, что перерыв может продлиться около 30 минут.
Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».
«Паузы на водопой – только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира – самый длинный перерыв в истории футбола. Финал чемпионата мира как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» – написал Йозеф Балттер.
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