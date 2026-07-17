Экс-президент ФИФА раскритиковал длинную паузу в финале ЧМ

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о длинной паузе в финале ЧМ-2026.

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В финале турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Ожидается, что перерыв может продлиться около 30 минут.

Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».