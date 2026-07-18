Финал ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва

Власти США намерены провести консультации с руководством ФИФА по поводу возможного влияния задымления, вызванного природными пожарами, на проведение решающего матча ЧМ-2026 по футболу. Информацию об этом распространил корреспондент Sky News Роб Харрис в соцсети Х.

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По его словам, сегодня американские официальные лица из Белого дома встретятся с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Стороны оценят угрозу здоровью людей из-за ухудшения качества воздуха в Нью-Йорке и Нью-Джерси накануне запланированного на воскресенье финала.

Ранее газета Ole сообщила, что дату финала мирового первенства по футболу оставили в силе вопреки сильному смогу в Нью-Йорке. Между тем, губернатор Кэти Хокул предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды нанесут удар по качеству воздуха в штате.