Аргентина была удивлена оборонительной тактикой Англии

Футболисты сборной Аргентины были удивлены тактикой команды Англии в полуфинале ЧМ-2026.

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Команда тренера Лионеля Скалони победила со счетом 2:1.

Как пишет Independent, футболисты южноамериканской сборной были удивлены реакцией англичан на выход вперед в счете во втором тайме и были шокированы оборонительными заменами главного тренера сборной Томаса Тухеля.

Отмечается, что Скалони готовился к появлению быстрых игроков в составе англичан во втором тайме. Специалист ожидал выхода на поле Букайо Сака или Нони Мадуэке – или же их вместе.

Скалони и его штаб понимали, что главная уязвимость их команды проявляется в затяжных атаках, когда игра становится недоступной для быстрых прорывов за спину защитников.

После матча игроки сборной Аргентины отмечали, что опасались именно такого сценария после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, но постепенно поняли, что Англия отступает все глубже и глубже.

Скалони и его штаб все еще готовились к выходу на поле Сака или Мадуэке во время паузы на водопой, но затем увидели, как Тухель планирует выпустить на поле ряд игроков оборонительного плана, еще больше уменьшив возможности Англии для контратак и угрозу для соперника.

Это позволило Скалони действовать активнее, в том числе выпустив на поле Лаутуро Мартинеса, забившего победный гол, вместо левого защитника Николаса Тальяфико.