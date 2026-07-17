Лидер европейской страны посетит финал ЧМ, несмотря на разногласия с Трампом

Телерадиокомпания RTVE со ссылкой на информированные источники сообщает, что премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье отправится в Нью-Йорк на финальный матч чемпионата мира, несмотря на сохраняющиеся разногласия с президентом США Дональдом Трампом по вопросу оборонных расходов.

Сообщения RTVE гласит, что Санчес посетит финал ЧМ по футболу 2026 года, в котором сборная Испании в воскресенье сыграет против сборной Аргентины.

Отмечается, что сопровождать главу испанского правительства во время визита будет министр спорта королевства Милагрос Толон.

В телерадиокомпании указали, что на финале ЧМ также будут присутствовать король Испании Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.