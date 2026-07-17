Лидер европейской страны посетит финал ЧМ, несмотря на разногласия с Трампом

RTVE: премьер Испании Санчес посетит финал ЧМ, несмотря на разногласия с Трампом
Телерадиокомпания RTVE со ссылкой на информированные источники сообщает, что премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье отправится в Нью-Йорк на финальный матч чемпионата мира, несмотря на сохраняющиеся разногласия с президентом США Дональдом Трампом по вопросу оборонных расходов.
Сообщения RTVE гласит, что Санчес посетит финал ЧМ по футболу 2026 года, в котором сборная Испании в воскресенье сыграет против сборной Аргентины.
Отмечается, что сопровождать главу испанского правительства во время визита будет министр спорта королевства Милагрос Толон.
В телерадиокомпании указали, что на финале ЧМ также будут присутствовать король Испании Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.
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