Родри рассказал как нейтрализовать Месси
Капитан сборной Испании Родри поделился тактическими соображениями, как сдерживать Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2026 года. По его мнению, ключом станет высокий прессинг и правильная позиционная игра.
«Первое — оттеснить его подальше от штрафной. Второе — когда уже приходится обороняться, нужно быть ближе, действовать агрессивнее, не садиться слишком низко. Мы — команда, которая прессингует вперёд, заставляя соперника откатываться назад, и это будет главным ключом. Но с Лео, который часто непредсказуем, надо быть очень внимательным», — цитирует Родри AS.
Родри также назвал Месси лучшим игроком турнира, подчеркнув, что в 39 лет он остаётся решающей фигурой для Аргентины. Испанец провёл на ЧМ‑2026 семь матчей, в клубном сезоне — 37 игр, два гола, одна передача.
Испания сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Аргентины 19 июля.
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