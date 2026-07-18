Финал ЧМ-2026 не будет перенесён, Царукян получил соперника в UFC. Главное к утру
ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян сообщил, что узнал своего следующего соперника, Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg
«Это будет захватывающий бой». Арман Царукян сообщил, что узнал соперника в UFC.
Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины.
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Непобеждённый Муслим Магомедов раздельным решением судей защитил чемпионство АСА.
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