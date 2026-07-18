«Месси — это проблема»: чемпион «Формулы-1» о финале ЧМ-2026

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в эфире Sky Sports признался, что боялся выхода сборной Испании на национальную команду Англии в финале чемпионата мира — 2026.

«Думаю, Англия была более сильной командой, так что я больше боялся Англии в финале. Я не могу сказать, что с Аргентиной будет легко, но в Испании, думаю, мы рады, что прошла Аргентина, потому что чувствуем, что так будет легче, но, знаешь, Англия, возможно, заслуживала этого немного больше. Но Месси — это проблема», — указал он.

Финальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся сборные Аргентины и Испании, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИ появилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.