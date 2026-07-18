Трамп раскритиковал тренера сборной Англии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает «Чемпионат».
«У Англии есть отличный футболист, с которым я играю в гольф, это Кейн. Думаю, они, возможно, допустили ошибку, сделав его игроком обороны. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперед, взяли своего лучшего игрока и поставили его в защиту», — сказал Трамп.
В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.
На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.
В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.
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