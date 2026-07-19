В Нью-Йорке придумали способ избавиться от запаха лесных пожаров в день финала ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Нью-Йорк встретил футболистов сборных Испании и Аргентины, а также болельщиков этих команд грязью и мусором, запах которых перебивает остатки дыма от лесных пожаров в Канаде. На центральных улицах «Большого яблока» перевернуты мусорные баки и валяются остатки еды. Помимо этого, там постоянно встречаются разбросанные мешки с отходами.

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, пригороде Нью-Йорка. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стала известна сумма доходов Международной федерации футбола от проведения ЧМ. Они превысят 15 миллиардов долларов.