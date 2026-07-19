Футбольный мир шокирован исходом матча Франция — Англия

Футбольный мир и СМИ шокированы исходом матча сборных Франции и Англии за третье место, который состоялся в субботу во Флориде. В игре, в которой "синие" считались бесспорным фаворитом у букмекеров, французы пропустили целых шесть голов от своих извечных конкурентов, даже несмотря на то, что Килиан Мбаппе оторвался от Лионеля Месси на два мяча в списке лучших голеадоров чемпионата. Это был самый результативный матч чемпионата мира с тех пор, как Венгрия обыграла Сальвадор со счетом 10:1 в 1982 году, а 10 забитых голов стали лучшим результатом в матче за третье место.

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"Позор и бунт!" - с таким заголовком вышла крупнейшая французская газета Le Figaro, задавшись вопросом, что все же произошло с национальной сборной Франции на поле стадиона в Майами, и назвав матч "совершенно безумным". "Это Майами с его тропической атмосферой и белыми песчаными пляжами? Перспектива праздников? Или желание французов и англичан подарить фейерверк эмоций Дидье Дешаму в его последнем матче во главе французской команды? Тем не менее публика Флориды испытала неожиданный момент этого небольшого финала, который никто не хотел играть, но который все в итоге посмотрели", - отмечается в публикации. Между тем в течение нескольких дней французы с присущими этой нации высокомерием и самодовольством бахвалились тем, что преподадут урок Англии, закончат турнир на хорошей ноте и подарят последний успех Дешаму, который стоял у руля сборной с 2012 года.

В итоге случился провал, отмечает издание, а вопросы "долга", "герба", "дани уважения французским болельщикам" остались в стороне. После семи изменений в стартовом составе: на поле в основе вышли Густо, Конате, Лакруа, Т. Эрнандес, Заир-Эмери, Дуэ, Черки, Дидье Дешам решил таким образом удивить футбольный мир после впечатляющего урока со стороны сборной Испании в полуфинале в Далласе, закончившегося поражением "синих" со счетом 0-2. Но выбранные им для стартового состава игроки провалились. Хуже того, они "принесли позор".

"В течение сорока пяти минут эта французская команда выглядела беспорядочной, апатичной, медленной и склеротической. С другой стороны, Англия, без Кейна и Беллингема, своих двух лучших игроков, которые находились на скамейке, получала удовольствие. До такой степени, что они смеялись над абсолютно катастрофическими игроками "синих". Недостойными носить форму, которая вывела их в полуфинал", - крайне жестко пишет обозреватель французской газеты.

Комментаторы задаются вопросом: несмотря на былые заслуги Дешама, кто все-таки руководил этой сборной - тренер или ее капитан Мбаппе, по прозвищу "Диктатор"? Годящийся в сыновья наставнику игрок подтрунивал над тренером перед игрой. Звезда "Реала" опубликовала сообщение в социальных сетях за несколько часов до матча, поблагодарив человека, который привел Францию к второму титулу чемпиона мира в 2018 году и был так близок к победе четыре года спустя. "Сегодня твой последний танец", - написал Мбаппе с намеком на культовый фильм "Последнее танго в Париже" с легендарным Марлоном Брандо.

В итоге знаменитые "плохие парни", атакующая линия Дешама, превратились в котят. Но благодаря четырем заменам в перерыве сборная Франции едва не сотворила чудо, забив три гола. Франция во главе с Мбаппе и Олисе, который отдал две передачи и превзошел рекорд Пеле, устроила "бунт на поле". Но в концовке англичане все же закрепили победу, установив итоговый счет 6-4 в свою пользу. Такую ставку не делал ни один игрок в мире. "Безумие. От начала до конца. И все это ради третьего места", - отметило издание. "Ты тот, кто дал нам так много. Мы должны были дать вам лучший финал, но мы провалились", - написал Мбаппе в своих соцсетях после матча, обращаясь к Дешаму и переходя с "ты" на "Вы". "Выразить словами то, что вы дали нам за 14 лет, очень сложно, ведь вы сыграли ключевую роль в обновлении этой команды. Люди не всегда могли оценить твое величие, но время и история позаботятся об этом...", - написал он с намеком на критику часто ограничивающей возможности футболистов игры, которую использовал Дешам. "Я знаю, что ему (Мбаппе) придумали образ, который не соответствует реальности, - сказал Дешам после игры. - Он невероятный капитан, и, как многие из этих игроков, он эволюционировал. Он разочарован, что не смог выйти в финал".

К счастью для англичан, поздний пенальти Саки, завершивший его хет-трик, и седьмой гол Джуда Беллингема на турнире после выхода на замену обеспечили то, что день, начавшийся с освистывания в адрес немецкого тренера "Трех львов" Тухеля со стороны некоторых болельщиков, завершился тем, что сборная Англии впервые заняла третье место на чемпионате мира. Хотя шрамы от поражения в полуфинале от Аргентины останутся, по крайней мере, англичане завершили свой чемпионат мира запоминающейся победой.

"Я надеюсь, что игроки смогут гордиться этим результатом со временем, - сказал тренер сборной Англии Томас Тухель. -Мы почти не позволяем себе гордиться третьим местом, потому что 18 месяцев назад мы поставили высшую цель. Мы поставили перед собой самую высокую мечту и были очень, очень амбициозны в нашей мечте выйти в финал и выиграть Кубок мира. Так что очень, очень больно, если ты что-то упустишь".

Прогноз Килиана Мбаппе о том, что он сменит Лионеля Месси в качестве лучшего игрока мира, так и не сбылся, прямо пишет британская газета Mirror. В 2022 году, перед финалом чемпионата мира в Катаре, французский форвард смело заявил, что такие игроки, как Месси и Криштиану Роналду, должны уступить место новому поколению талантов. 27-летний Мбаппе действительно стал одним из лучших игроков мира, перейдя из "Пари Сен-Жермен" в "Реал" в 2024 году. Однако Месси, которому 39 лет, все же затмил своего соперника на мировой арене, полагает издание. Четвертое место Франции на нынешнем мундиале выглядит бросающимся в глаза на фоне старого интервью Мбаппе. Он также утверждал, что опередит Месси в голосовании на приз "Золотой мяч" в 2023 году, но занял третье место, а аргентинец завоевал свою восьмую подобную награду.

В своей публикации британская The Guardian пишет, что "свинцовое небо Майами" в течение всего дня соответствовало настроению обеих команд, которые пытались сохранить храброе лицо после вылета из полуфинала. Помимо попытки обойти Лионеля Месси, у Мбаппе была дополнительная мотивация вместе с товарищами по команде отправить Дешама на пенсию с победой после 14 лет у руля сборной. Как и Дешам, Тухель сделал семь изменений по сравнению с полуфиналом: Райс неожиданно был назначен капитаном вместо Кейна, несмотря на травму на протяжении всего турнира. Лондонский "Арсенал", который серьезно обеспокоен тем, как долго француз Уильям Салиба будет отсутствовать на поле из-за перелома спины, тоже не был в восторге от того, что Сака был в стартовом составе сборной Англии. Однако именно Сака с тремя мячами был признан лучшим игроком матча, который, по мнению обозревателя газеты, войдет в историю как лучший на чемпионате мира 2026 года. После игры Сака сказал, что Англия показала "потрясающие результаты" на турнире, но добавил, что игроки "не оправдали" ожиданий.

"В итоге мы проиграли Аргентине, и да, это очень больно для всех нас. У болельщиков дома то же самое, но нам нужно держать голову высоко, двигаться дальше", - сказал Сака в эфире телеканала Fox.

Британский таблоид Daily Mail называет победу сборной Англии в матче за третье место чемпионата мира "бриллиантовой". "Англия залезла в собственную коробку столовых приборов и нашла свой собственный клинок", - образно комментирует исход матча обозреватель издания. По его мнению, для Тухеля эта абсурдно двуполярная победа станет оправданием, способным заглушить хором критики, который сопровождал его после поражения в полуфинале от Аргентины в среду. Он показал лучший для Англии результат на чемпионате мира с 1966 года. Не совсем вторая звезда, которую он обещал, но первая бронзовая медаль. С немцем точно не соскучишься, констатирует DM.

Все внимание мира теперь переключается на стадион в Ист-Резерфорде в Нью-Джерси, на финал чемпионата мира в воскресенье между Аргентиной и Испанией, который запланирован на 22 часа московского времени воскресенья.

"Альбиселесте" будут стремиться взять второй подряд титул чемпиона, а Испания намерена выиграть свой первый чемпионат мира с 2010 года. Мбаппе завершил этот чемпионат мира с 10 голами, на два больше, чем Месси в гонке за "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру турнира. Если он останется впереди Месси после того, как Аргентина сыграет с Испанией в воскресном финале, он станет первым игроком, дважды выигравшим "Золотую бутсу", уточняет Associated Press.

"Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории, - сказал Мбаппе телеканалу Fox Sports на французском, - а сыграть в матче финала".

"Лео забивает постоянно, - продолжил Мбаппе, ответив на вопрос о противостоянии с Месси. - Завтра, в финале с Испанией, он точно забьет. Я просто стараюсь помогать команде каждый раз забивать. Несомненно, когда ты забиваешь столько голов на чемпионате мира, это поднимает тебя на определенный уровень".

"Синие" упустили шанс сыграть в третьем подряд финале чемпионата мира, проиграв Испании в полуфинале. Мбаппе забил восемь голов и выиграл "Золотую бутсу" четыре года назад в Катаре, где Франция проиграла Месси и Аргентине в серии пенальти в финале. Его 10 голов в этом году является третьим по величине результатом на чемпионате мира. Жюст Фонтен забил рекордные 13 голов за Францию в 1958 году, Шандор Кочиш из Венгрии забил 11 в 1954 году, а Герд Мюллер из Западной Германии - 10 в 1970 году.

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