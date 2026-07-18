Аргентина и Испания изменили планы подготовки к финалу ЧМ из-за шторма
Грозы в США нарушили подготовку сборных Испании и Аргентины к финалу чемпионата мира по футболу.
Сильные грозы, прошедшие в районах Нью-Йорка и Нью-Джерси, внесли коррективы в заключительные тренировки сборных Испании и Аргентины перед финалом чемпионата мира по футболу. Решающий матч турнира состоится в воскресенье.
Согласно сообщению Королевской испанской федерации футбола (RFEF), занятие сборной Испании на тренировочной базе Мелани Лейн в Нью-Джерси было приостановлено. Это решение было принято в строгом соответствии с протоколами безопасности США при угрозе шторма. В настоящий момент игроки испанской команды проводят разминку в закрытых помещениях.
Сборная Аргентины также столкнулась с погодными сложностями. Тренировка аргентинской команды в Морристауне (штат Нью-Джерси) началась на 45 минут позже изначально запланированного времени.
Финальный матч чемпионата мира начнется в воскресенье в 22:00 по московскому времени.
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