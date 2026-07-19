Джуд Беллингем установил бомбардирский рекорд сборной Англии

Семь голов Джуда Беллингема — это лучший результат среди всех игроков сборной Англии за один чемпионат мира или чемпионат Европы в истории, сообщает Sky Sport.

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Беллингем забил гол в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). На ЧМ-2026 Беллингем принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив семь голов и сделал одну результативную передачу.

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта медаль стала второй в истории на чемпионате мира. В 1966 году сборная Англии завоевала золото.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.