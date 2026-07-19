Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение перед финалом ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнёрам и болельщикам в социальных сетях накануне финала чемпионата мира.

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«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжёлых моментов и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих партнёров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают всё возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьёй. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперёд, Аргентина!» — написал Месси в своих социальных сетях.

Финальный матч Аргентина — Испания начнётся сегодня, в 22:00 мск.