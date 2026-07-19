Олисе плакал в раздевалке после 4:6 от Англии. Вингер Франции винил себя за два упущенных момента
Майкл Олисе был очень расстроен после поражения сборной Франции от Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (4:6).
Вингер французской команды плакал в раздевалке после завершения игры, пишет L’Equipe. Он винил себя за два упущенных голевых момента во втором тайме, Дидье Дешам утешал его.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Франции сказал, что поговорил с Майклом, но не стал вдаваться в подробности.
Кейн о ЧМ-2026: «Одна из лучших сборных Англии, в которых я играл. Это 1-й крупный турнир Тухеля, он многое узнал о команде»
Джуд Беллингем: «Третье место – не то, на что мы рассчитывали, но это все равно лучший результат с 1966 года. Команда заслужила закончить турнир на хорошей ноте»
Дешам о 4:6 с Англией: «Мне следовало принять иные решения в начале матча. Не буду никого критиковать, но некоторые могли сыграть лучше. Франция не имела права завершать так 1-й тайм»