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Олисе плакал в раздевалке после 4:6 от Англии. Вингер Франции винил себя за два упущенных момента

Sports.ru

Майкл Олисе был очень расстроен после поражения сборной Франции от Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (4:6).

Олисе плакал в раздевалке после 4:6 от Англии. Вингер Франции винил себя за два упущенных момента
© Global Look Press

Вингер французской команды плакал в раздевалке после завершения игры, пишет L’Equipe. Он винил себя за два упущенных голевых момента во втором тайме, Дидье Дешам утешал его. 

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Франции сказал, что поговорил с Майклом, но не стал вдаваться в подробности. 

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