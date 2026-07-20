Овечкин высказался по итогам финала ЧМ по футболу

Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.
«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль. Но считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия обыграла Францию — 6:4.
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У Аргентины 25 фолов в матче с Испанией. Это рекорд с финала ЧМ-2022, когда южноамериканцы 26 раз нарушили правила против Франции