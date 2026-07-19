Гарри Кейн высказался о работе Томаса Тухеля на ЧМ-2026
Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал работу главного тренера команды Томаса Тухеля на ЧМ-2026.
«Это его первый крупный турнир. Думаю, он многое узнал о команде, о кампании, поездках, об играх и о том, что для этого нужно — о давлении», — приводит слова Кейна BBC.
Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Нынешний турнир стал для немецкого специалиста первым крупным международным соревнованием во главе национальной команды.
Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.
Тухель о критике сборной Англии: «Было такое впечатление, что мы не вышли из группы и не выиграли ни одного матча. А потом мы добились самого большого успеха за 60 лет»
Венгер о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Не показалось, что это влияло на исход турнира. В некоторых матчах это действительно было необходимо»
«Месси как вино: чем старше, тем ценнее. Ему 39, но у него такое же тело, как в 25-30 лет. Он зверь». Жиньяк о Лионеле