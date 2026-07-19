Макси Родригес: «У футбола есть хозяин, и его имя – Лео Месси»

Бывший футболист «Атлетико», «Ливерпуля» и сборной Аргентины Макси Родригес высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

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– Месси не перестает удивлять.

– У нас есть невероятный капитан в лице Лео. Он, так сказать, снова поставил все на карту. Но он поставил на первое место сборную и вывел нас в еще один финал.

Меня не удивляет, что в свои 39 лет он играет на таком уровне. Как я всегда говорю, пока Лео играет в футбол, он будет королем этого вида спорта. У футбола есть хозяин, и его имя – Лео Месси. И когда он закончит играть, он все равно останется королем. Потому что лучше него никого не будет.

Так что спасибо тебе, Лео, за все, что ты нам дал, – сказал Родригес.