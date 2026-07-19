Карен Хачанов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира Испания — Аргентина
26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины, который состоится сегодня, 19 июля.
«Чемпионат мира смотреть удаётся. Как за этим можно не следить? В какой-то степени это как Олимпийские игры. Но, конечно, не все матчи смотрю. Если говорить о финале, то против Месси тяжело давать какие-то прогнозы, но мне кажется, что Испания всё-таки может выиграть», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Тухель о критике сборной Англии: «Было такое впечатление, что мы не вышли из группы и не выиграли ни одного матча. А потом мы добились самого большого успеха за 60 лет»
Венгер о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Не показалось, что это влияло на исход турнира. В некоторых матчах это действительно было необходимо»
«Месси как вино: чем старше, тем ценнее. Ему 39, но у него такое же тело, как в 25-30 лет. Он зверь». Жиньяк о Лионеле