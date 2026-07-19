Тухель высказался о критике сборной Англии

Тухель о критике сборной Англии: «Было такое впечатление, что мы не вышли из группы и не выиграли ни одного матча. А потом мы добились самого большого успеха за 60 лет»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о критике в адрес команды.
Англичане взяли бронзовые медали ЧМ-2026, обыграв сборную Франции в матче за третье место (6:4). В полуфинале турнира они уступили команде Аргентины (1:2).
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«Честно говоря, на вчерашней пресс-конференции было такое впечатление, что мы вылетели после группового этапа без единой победы. А спустя 24 часа мы добились самого большого успеха за последние 60 лет. Поэтому мы стараемся не сильно падать духом после поражений и не слишком зазнаваться после побед. Мне кажется, что реакция на поражение от Аргентины была чрезмерно негативной. Но это часть футбола. Лучшее, что можно сделать, – не зацикливаться, переключиться и выиграть следующий матч. Все остальное – просто разговоры. Разговоры не приносят ни очков, ни медалей. Поэтому нужно это пережить, выдержать, оставаться сильными и продолжать верить в себя. Я рад, что мы сумели так отреагировать. Именно такой реакции мы и хотели. Это была отличная игра», – сказал Тухель.
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Тухель о критике сборной Англии: «Было такое впечатление, что мы не вышли из группы и не выиграли ни одного матча. А потом мы добились самого большого успеха за 60 лет»
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