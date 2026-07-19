Испания или Аргентина? За кого будут болеть звезды Голливуда в финале ЧМ

Сборная Испании сразится с командой Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. О самых известных болельщиках двух претендентов на трофей - в материале ТАСС.

Чемпионат мира по футболу неизменно приковывает к себе внимание самых разных людей - от заядлых болельщиков до тех, кто обычно далек от спорта. Особую атмосферу турниру придает интерес со стороны звезд Голливуда: известные актеры и актрисы открыто транслируют свои эмоции, делятся переживаниями и буквально проживают каждый матч вместе с игроками. Такое внимание со стороны селебрити превращает финал ЧМ-2026 из чисто спортивного события в глобальный культурный феномен.

Для миллионов поклонников эти знаменитости - не просто зрители, а проводники в мир футбола. Когда кумиры миллионов открыто болеют за ту или иную сборную, это привлекает к игре аудиторию, которая в другой ситуации могла бы и не обратить внимания на турнир. Для них финал 19 июля - это не просто борьба за кубок, а кульминация истории успеха любимого футболиста, за которой они будут следить с таким же азартом, как и обычные болельщики на трибунах.

Брэд Питт - за испанцев

Испанская диаспора в Голливуде достаточно велика, и именно поэтому сборная Испании может рассчитывать на мощную поддержку со стороны известных актеров и актрис. Эти знаменитости не просто симпатизируют национальной команде - они активно следят за ее успехами с самого старта турнира, стараются не пропускать ключевые матчи и искренне переживают за футболистов.

Среди главных болельщиков испанцев - Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Эту пару регулярно замечали на трибунах: они были на игре 1/16 финала, где испанцы уверенно победили австрийцев (3:0), а затем поддерживали команду в двух следующих раундах плей-офф. Бардема даже прозвали талисманом сборной Испании: актер не ограничивался посещением трибун, он заглядывал на тренировки, общался с игроками и заряжал их своей энергией. А Крус, несмотря на плотный съемочный график в Лос-Анджелесе, старалась не отставать от мужа.

Горячо поддерживает национальную команду Испании и Антонио Бандерас. После убедительной победы испанцев над французами (2:0), которая открыла коллективу дорогу в финал, актер публично поздравил футболистов в социальных сетях.

Есть среди болельщиков сборной Испании и менее очевидные имена. Например, Брэд Питт тоже был замечен на матчах чемпионата мира с участием испанцев, но и тут не обошлось без национального подтекста. Так, 10 июля он присутствовал на игре сборной Испании с бельгийцами (2:1) вместе со своей девушкой Инес де Рамон, чья семья родом из Мадрида. Так что для Питта альтернативной любимой команды быть не может.

Звездные поклонники Месси

На противоположной стороне баррикад - звезды, которые явно будут болеть за сборную Аргентины. Многие из них уже неоднократно давали понять, на чьей они стороне, и их симпатии во многом связаны с фигурой Лионеля Месси. Для этих знаменитостей он - не просто выдающийся футболист, а настоящий кумир, ради которого они готовы переживать за команду Аргентины так же страстно, как и самые преданные фанаты. История успеха, трудолюбие и гениальность Месси вдохновляют всех. Именно благодаря ему многие из звезд кино открыли для себя футбол и теперь следят за каждым шагом сборной Аргентины.

Одним из самых заметных болельщиков аргентинцев является Эштон Катчер. Актер не скрывает своих симпатий: он публиковал в социальных сетях фото в футболке сборной Аргентины и лаконично подписывал их "За Месси". Такая открытая поддержка говорит о том, что в финале ЧМ-2026 его сердце будет биться в унисон с аргентинскими болельщиками.

Не менее эмоциональна в своей поддержке и Риз Уизерспун. Актриса активно болела за сборную Аргентины во время предыдущих матчей и не стеснялась показывать свои чувства. В сети можно найти видео, где она нервно грызет ногти, наблюдая за напряженными моментами игры, а также посты, в которых она прямо заявляла, что болеет за аргентинцев.

Есть и другие примеры поддержки, где на первый план выходят не столько эмоции, сколько азарт. Яркий пример - канадский рэпер Дрейк, который хоть и начинал свой путь с актерских ролей, но полноценной звездой Голливуда так и не стал. Тем не менее его имя знают все, а сам он прочно ассоциируется с крупными спортивными ставками. Дрейк поставил $1,5 млн на то, что сборная Аргентины победит испанцев в основное время.

Этот прогноз мгновенно стал предметом обсуждения в социальных сетях, ведь многие болельщики хорошо знают так называемое "проклятие Дрейка". Статистика его крупных спортивных пари довольно неоднозначна, он часто терпит неудачи. В частности, перед финалом предыдущего мундиаля, где встречались сборные Аргентины и Франции, Дрейк тоже поставил на аргентинцев в основное время, но ставка не сыграла: матч завершился вничью после 90 минут, и хотя альбиселесте в итоге завоевали кубок в серии пенальти, по условиям пари это был проигрыш.

Поэтому, когда Дрейк сделал аналогичную ставку в 2026 году, в соцсетях тут же появились шутки и мемы. Некоторые фанаты писали, что для сборной Аргентины самым сложным соперником в финале будет не команда Испании, а именно прогноз Дрейка. Напряжение вокруг этого пари добавило еще один слой интриги к и без того интересному финалу.

Денис Бояров