СМИ: Месси получит «Золотой мяч», независимо от исхода финала ЧМ-2026

Месси получит «Золотой мяч», независимо от исхода финала ЧМ-2026 — The Touchline
Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провёл заседание, где обсуждались награды, которые будут вручаться после финала чемпионата мира 2026 года. На заседании было принято решение, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» турнира, независимо от исхода финала, где «альбиселесте» сыграет с Испанией (19 июля). Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.
Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира. Аргентинский нападающий получал «Золотой мяч» по итогам мировых первенств 2014-го и 2022-го.
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