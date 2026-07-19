Деклан Райс — первый англичанин с двумя голевыми с угловых на одном ЧМ с 2002 года

Сегодня, 19 июля, сборная Англии в матче за бронзу ЧМ-2026 обыграла команду Франции со счётом 6:4. Полузащитник Деклан Райс, отдавший результативную передачу, стал первым англичанином с 2002 года, дважды оформившим голевой пас с углового удара на одном чемпионате мира. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Ранее, в матче 1-го тура группового этапа с командой Хорватии, после навеса Райса с углового на 42-й минуте смог забить нападающий Гарри Кейн. На 18-й минуте встречи с Францией после подачи игрока забил защитник Эзри Конса. Таким образом, футболист смог оформить две результативные передачи с углового на одном чемпионате мира. Последним англичанином, которому это удавалось, был Дэвид Бекхэм на мировом первенстве — 2002.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.