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Алонсо о Месси на ЧМ: «Он играет лучше, чем мы все ожидали. Выглядит свежим и решает исход матчей»

Sports.ru

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо отметил, что игра Лионеля Месси на ЧМ-2026 стала для него приятным сюрпризом.

Алонсо о Месси на ЧМ: «Он играет лучше, чем мы все ожидали»
© Global Look Press

Сборная Аргентины с 39-летним форвардом в составе сегодня встретится с Испанией в финале чемпионата мира.

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«Честно говоря, думаю, он играет лучше, чем мы все ожидали. Он выглядит очень свежим. Он очень умен и решает исход матчей», – сказал экс-хавбек сборной Испании.
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