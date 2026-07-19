Алонсо о Месси на ЧМ: «Он играет лучше, чем мы все ожидали. Выглядит свежим и решает исход матчей»
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо отметил, что игра Лионеля Месси на ЧМ-2026 стала для него приятным сюрпризом.
Сборная Аргентины с 39-летним форвардом в составе сегодня встретится с Испанией в финале чемпионата мира.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Честно говоря, думаю, он играет лучше, чем мы все ожидали. Он выглядит очень свежим. Он очень умен и решает исход матчей», – сказал экс-хавбек сборной Испании.
Спортс: главные новости
Маркус Рэшфорд: «Единственное, что гарантирует футбол – разочарование. Мы были близки к трофею, но этому снова было не суждено случиться. Горд быть частью команды – наше время придет»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за графика отказалась от приглашения на финал ЧМ-2026
Нетаньяху встретился с послом Аргентины и поддержал сборную перед финалом ЧМ-2026
Главное сейчас