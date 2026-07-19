ФИФА анонсировала финал ЧМ фото с Месси, Ямалем и другими игроками на фоне Статуи Свободы

Международная федерация футбола (ФИФА) на странице чемпионата мира – 2026 в социальной сети X анонсировала финал турнира между сборными Испании и Аргентины с помощью фотографий футболистов команд на фоне Статуи Свободы. В частности, на фото представлены капитан «альбиселесте» Лионель Месси и вингер «Фурия Роха» Ламин Ямаль.

«История ждёт своего написания», — сказано в сообщении.

Финальный матч мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющимся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).