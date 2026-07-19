Рабьо о 4:6 с Англией: «Отношение некоторых игроков было недопустимым»

Рабьо о 4:6 с Англией: «Франция позорно начала 1-й тайм. Отношение некоторых игроков было недопустимым – никогда не видел такого в подобных матчах. Хотелось хорошо проводить Дешама, вернувшего сборную на вершину»
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о матче против Англии за 3-е место на ЧМ-2026.
Французы проиграли англичанам 4:6, уступая 0:4 после первого тайма. Это был последний матч французской команды во главе с тренером Дидье Дешамом.
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«Мы начали первый тайм просто позорно. Я увидел у некоторых игроков такое отношение, с каким никогда раньше не сталкивался в матчах подобного уровня. Это досадно, ведь у нас был последний шанс достойно проявить себя на турнире. При этом нельзя забывать о том, чего мы уже добились. Конечно, после поражения от Испании в полуфинале было горько, но нам предстояло довести дело до конца, и мы не имели права так расслабляться. В перерыве мы собрались с мыслями, поговорили и решили, что нужно проявить характер – показать, на что мы способны. Во втором тайме игра наладилась, но отношение некоторых футболистов к делу в первой половине встречи было совершенно недопустиммым. Сегодня нужно отдать должное тренеру и его штабу. Они проделали огромную работу и вернули команду со всеми этими игроками на вершину. Именно это важнее всего. Нам хотелось бы завершить выступление победой, чтобы тренер ушел на мажорной ноте, но я не думаю, что это как-то омрачит его репутацию в глазах всех французов и всего спортивного сообщества», – сказал Рабьо.
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