ФИФА заработала на чемпионате мира рекордные 15 млрд долларов

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) за время проведения чемпионата мира превысят $15 млрд. Об этом сообщает издание The Guardian.

Перед стартом турнира организация планировала выручить около $11 млрд, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. По мнению источника, футбольные ассоциации получат выгоду от расширения финансового фонда ФИФА, однако детали выплат не согласованы. Это может укрепить положение действующего президента организации Джанни Инфантино, который попал под критику после ряда спорных решений, в том числе из-за отмены красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна после звонка главы государства Дональда Трампа.

Повышенная выручка может повысить шансы США на то, чтобы принять еще один чемпионат мира в ближайшем будущем. Ранее Трамп заявил о намерении страны бороться за проведение мирового первенства. Ближайший турнир, на который могут претендовать США, является чемпионат мира 2038 года.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании, матч начнется в воскресенье в 22:00 мск. В турнире впервые приняли участие 48 команд, а по ходу проведения были установлены рекорды по суммарной посещаемости и забитым голам.