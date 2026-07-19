Сёмин: симпатизировать кому-то в финале ЧМ сложно, но есть футболка Аргентины — её надену
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины.
«До чемпионата мира я симпатизировал двум сборным — Аргентины и Испании. Сегодня буду смотреть матч, а у меня футболка Аргентины — вот её и надену. А симпатизировать [кому-то] сегодня очень сложно. Обе команды прошли тяжёлый путь. Это будет финал, который не произошёл — Финалиссима. Сегодня будет двойной финал — чемпионат мира и тот финал. У каждой сборной свои преимущества. Организация обороны и атаки очень сильна у Испании. У Испании два центральных защитника в лице Лапорта, Кубарси, а также Родри — очень сложно по центральной оси будет играть Месси. Однако Скалони очень интересный тренер. Может быть, он даст Месси другие задания, как с Англией, когда Лионель просто ушёл вправо и было легко получать мячи. Ждём завершения этого праздника», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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