«На другом уровне». Непобежденный боксер Усик рассказал, за кого болеет в финале ЧМ-2026

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, за кого болеет в финале чемпионата мира 2026 года.

«Я хочу, чтобы Испания победила, болею за эту сборную, поскольку Португалия проиграла, а теперь у испанцев есть шанс [победить]. Испания играет на другом уровне», — приводит слова Усика портал Last Word On Sports.

л

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.