Гимнастка Оксана Чусовитина предсказала победителя ЧМ-2026 по футболу
Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина сделала прогноз на финал чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины.
«Буду болеть за Аргентину! Кто сегодня будет играть лучше, тот и выиграет. У каждого есть свои болельщики, поэтому я поддерживаю аргентинцев. Какой счёт будет? 2:1. И Месси обязательно забьёт. В социальных сетях пишут, что им подсуживают? Знаете, нужно достойно принимать свои поражения. Победу заслужила сильнейшая команда», – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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