ЧМ-2026 станет самым прибыльным в истории: как FIFA пришла к рекорду

FIFA в ближайшее время объявит о рекордной выручке в размере $15 млрд (£11,2 млрд) от ЧМ-2026, что значительно превышает цели, поставленные до начала турнира, пишут в статье для The Guardian обозреватели Ник Эймс и Мэтт Хьюз.

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По их данным, изначально организация прогнозировала заработок в размере $11 млрд. Вместе с тем, в субботу, 18 июля, глава FIFA Джанни Инфантино сообщил национальным футбольным ассоциациям — членам организации — о резком росте доходов.

Авторы статьи уточнили, что увеличить выручку удалось за счет VIP-обслуживания и продажи билетов, в том числе через дорогой официальный вторичный рынок. Они добавили, что на вторичном рынке FIFA получает 15% комиссии с покупателя и ещё 15% с продавца.

Журналисты пояснили, что в субботу вечером VIP-пакеты на финальный матч между Испанией и Аргентиной всё ещё были доступны на билетном портале FIFA. Билеты продавались по цене $34,5 тыс. за единицу.

Обозреватели предположили, что грандиозный финансовый успех может повысить шансы США принять еще один чемпионат мира в 2038 году.

Ранее сообщалось, что в начале 90-х годов основные доходы FIFA формировались за счёт продажи телевизионных прав и спонсорских контрактов. За последующие десятилетия чемпионаты мира по футболу превратились в один из самых дорогих коммерческих проектов в мире, доходы организации выросли многократно.

Так, ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии принёс FIFA уже более $1 млрд. К турниру 2006 года в Германии доходы приблизились к отметке около $2 млрд, а ЧМ-2010 в ЮАР стал первым турниром, где финансовый масштаб вышел на новый уровень — около $4 млрд.

Чемпионат мира 2018 года в России стал одним из самых прибыльных в истории организации. Доходы FIFA в рамках финансового цикла 2015–2018 годов составили около $6,4 млрд, значительную часть обеспечили именно права, связанные с мировым первенством.

Финансовый цикл 2019–2022 годов принёс организации $7,568 млрд общей выручки. Сам чемпионат мира в Катаре обеспечил около $6,314 млрд, или 83% всех доходов FIFA за этот период.