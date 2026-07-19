Масштабное наводнение и вспышка смертельной болезни — главные события перед финалом ЧМ-2026

Накануне финального матча Чемпионата мира по футболу на Нью-Йорк и Нью-Джерси обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения и эвакуацию футболистов и волонтеров. Параллельно произошла вспышка легионеллеза, умерли два человека. Власти уверяют, что повода для беспокойства нет, при этом в оба штата стянуты колоссальные силы спасателей, медиков и служб безопасности. О ситуации перед финалом — в материале «Рамблера».

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Накануне нью-йоркский регион накрыли мощные грозы с ливнями. Было объявлено штормовое предупреждение. Затопило многие дороги в Нью-Джерси и улицы в Нью-Йорке, что усложнило логистику для команд и фанатов.

Из-за сильнейшего ливня, града и угрозы торнадо пришлось экстренно эвакуировать волонтеров и персонал с трибун и поля. Сборная Испании была вынуждена прервать предматчевую тренировку.

К утру воскресенья экстремальные осадки прекратились. При этом по-прежнему затоплены некоторые станции метро в Нью-Йорке, а ключевые аэропорты задерживают рейсы.

По прогнозам синоптиков, во время матча ожидается чистое небо и +28°C.

Одновременно с непогодой на Нью-Йорк обрушилась крупная вспышка легионеллеза (тяжелая форма пневмонии). Бактерию обнаружили в системах охлаждения 76 зданий, включая музеи Метрополитен и Гуггенхайм.

На текущий момент заразились 72 человека, двое скончались.

Власти города утверждают, что наводнение и вспышка болезни не угрожают проведению сегодняшнего финала Чемпионата мира.

Стадион MetLife рапортует, что готов к игре в штатном режиме. Чаша стадиона и дренажные системы справились с погодной нагрузкой. Стартовый свисток прозвучит по расписанию — в 22:00 по Москве.

Организаторы говорят, что подготовили «историческое» шоу в перерыве. На сцену выйдут Шакира, Мадонна, BTS и Джастин Бибер.

На финальном матче будут присутствовать высокопоставленные политики, включая президента США Дональда Трампа, который будет вручать кубок победителям. Федеральные службы задействовали максимальный уровень охраны вокруг стадиона и ключевых точек Нью-Йорка.