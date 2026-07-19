Трамп ответил на просьбу сделать прогноз на финал ЧМ-2026, упомянув Месси
Президент США Дональд Трамп ответил на просьбу сделать прогноз на финал ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
39-летний Месси – самый возрастной полевой игрок, сыгравший в финале ЧМ
Месси играет в 3-м финале ЧМ, аргентинец повторил рекорд Кафу. Лео вышел в старте во всех трех, бразилец – в одном начинал в запасе
«Ямаль – следующий после Месси и Роналду, он настоящая суперзвезда. Игроки Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности – это лучший комплимент». Руни о вингере