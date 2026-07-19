Ямаль и Месси сыграют с первых минут в финале ЧМ-2026
Стали известны стартовые составы финалистов чемпионата мира - 2026 Испании и Аргентины.
Главный тренер "красной фурии" Луис Де ла Фуэнте не стал ничего менять по сравнению с полуфинальной встречей с Францией (2:0). Несмотря на небольшой дискомфорт, с первых минут выйдет Ламин Ямаль.
Состав Испании: Унаи Симон, Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
У аргентинцев же сразу три изменения по сравнению с матчем против Англии (2:1): в запасе остались Науэль Молина, Леандро Паредес и Джованни Симеоне. Вместо них в старт попали Гонсало Монтьель, Родриго Де Пауль и Нико Гонсалес. Конечно же, с первых минут выйдет и Лионель Месси.
Состав Аргентины: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Маккалистер, Нико Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Финальный матч чемпионата мира начнется в 22:00 по московскому времени.
Месси, Ямаль, Альварес и Ойарсабаль – в стартовых составах Испании и Аргентины на финал ЧМ-2026
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