Овечкин с женой приехали на финал ЧМ-2026: «Ждем начало суперфинала! Ура!»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой Анастасией приехали на стадион, где пройдет финал чемпионата мира по футболу-2026.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет на «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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«Всем привет! Финал чемпионата мира. Ура!» – сказал Овечкин в ролике.
«Прибыли с женой на стадион, ждем начало суперфинала!» – говорится в подписи к видео.
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