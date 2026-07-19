Овечкин с женой приехали на финал ЧМ-2026: «Ждем начало суперфинала! Ура!»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с супругой Анастасией приехали на стадион, где пройдет финал чемпионата мира по футболу-2026.

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Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет на «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Всем привет! Финал чемпионата мира. Ура!» – сказал Овечкин в ролике.