Церемония закрытия ЧМ-2026 началась с 12-минутной задержкой

Организаторы церемонии закрытия ЧМ-2026 перенесли её начало на 12 минут. Мероприятие, предваряющее финальный матч турнира, стартовало позже заявленного времени.

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Журналист Роб Харрис сообщил, что задержка могла быть связана с усиленными мерами безопасности на стадионе. Секретная служба США контролировала входы на арену в связи с прибытием американского президента Дональда Трампа.

В решающем матче чемпионата мира 19 июля встретятся сборные Аргентины и Испании. Аргентинская команда подходит к игре в статусе действующего обладателя трофея.

Среди гостей финала оказался российский хоккеист Александр Овечкин. На стадион он приехал вместе с супругой Анастасией.