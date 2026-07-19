Церемония закрытия ЧМ-2026 началась с 12-минутной задержкой
Организаторы церемонии закрытия ЧМ-2026 перенесли её начало на 12 минут. Мероприятие, предваряющее финальный матч турнира, стартовало позже заявленного времени.
Журналист Роб Харрис сообщил, что задержка могла быть связана с усиленными мерами безопасности на стадионе. Секретная служба США контролировала входы на арену в связи с прибытием американского президента Дональда Трампа.
В решающем матче чемпионата мира 19 июля встретятся сборные Аргентины и Испании. Аргентинская команда подходит к игре в статусе действующего обладателя трофея.
Среди гостей финала оказался российский хоккеист Александр Овечкин. На стадион он приехал вместе с супругой Анастасией.
39-летний Месси – самый возрастной полевой игрок, сыгравший в финале ЧМ
Месси играет в 3-м финале ЧМ, аргентинец повторил рекорд Кафу. Лео вышел в старте во всех трех, бразилец – в одном начинал в запасе
«Ямаль – следующий после Месси и Роналду, он настоящая суперзвезда. Игроки Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности – это лучший комплимент». Руни о вингере