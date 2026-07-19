BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер выступили в перерыве финала ЧМ-2026

BTS, Мадонна, Шакира и Джастин Бибер выступили в перерыве финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
Открыла шоу Мадонна вместе с Роналдиньо и Роналдо, затем выступила южнокорейская группа BTS с песней Dynamite.
Затем на стадионе появился главный герой сериала «Тед Лассо» вместе с помощником. Они дали наставления Джастину Биберу.
Последней вышла Шакира и исполнила гимн ЧМ вместе с Burna Boy.
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Уэйн Руни: «Гол Испании назревает, Аргентину оттесняют все дальше и дальше. Но чем дольше аргентинцы держаться, тем больше будут чувствовать, что способны вырвать победу»
Паредес локтем ударил в спину Родри и толкнул Ольмо на газон. Аргентинец получил желтую через 6 минут после выхода в перерыве финала ЧМ и вскоре сфолил на Порро у штрафной