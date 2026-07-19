ФИФА раскрыла правду о влиянии перерывов на водопой на матчи ЧМ

Арсен Венгер заявил, что обязательные перерывы на воду на ЧМ не повлияли на результаты матчей, однако их дальнейшее использование остается под вопросом. Нововведение критиковали за нарушение динамики игры. Мнения тренеров разделились: в сильную жару паузы признали необходимыми, тогда как в прохладу и на крытых аренах они вызывали раздражение. ФИФА проведет детальный анализ после финала.

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Будущее пауз на водопой футболистов под вопросом: ФИФА подведет итоги эксперимента после финала чемпионата мира.

Обязательные перерывы на питье воды, внедренные на нынешнем чемпионате мира, не оказали влияния на ход встреч и итоговые результаты матчей. Однако дальнейшая судьба этого нововведения остается неопределенной. Об этом сообщил Арсен Венгер, возглавляющий отдел глобального развития футбола ФИФА.

Свои комментарии функционер сделал в преддверии воскресного финального поединка, в котором сборные Испании и Аргентины оспорят титул на стадионе Нью-Йорк Нью-Джерси. По словам бывшего наставника лондонского Арсенала, мировое футбольное руководство проведет тщательный анализ ситуации по завершении первенства, после чего примет решение о целесообразности использования подобных пауз в будущих соревнованиях.

В ходе турнира регламент предписывал обязательные трехминутные остановки в середине каждой из двух половинок игры. Данная инициатива вызвала волну критики. Эксперты и болельщики указывали на то, что матч фактически разбивается на четыре отрезка, что негативно сказывается на динамике. Кроме того, звучали претензии относительно того, что длительные остановки выгодны телевещателям, получающим возможность для показа рекламы продолжительностью более двух минут. На старте чемпионата зрители на трибунах даже выражали свое недовольство свистом.

Арсен Венгер отверг утверждения о том, что паузы исказили спортивную борьбу. При этом он признал, что новшество пришлось по душе не всем, и подчеркнул, что ФИФА в первую очередь ориентируется на интересы и комфорт зрителей.

Мнения участников турнира разделились в зависимости от погодных условий. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и капитан нидерландской команды Вирджил ван Дейк одобрили введение регламента для матчей в сильную жару, но усомнились в его актуальности для прохладной погоды и закрытых арен. Наставник англичан Томас Тухель, напротив, отметил, что остановки нарушили тактический рисунок игры и повлияли на футбол сильнее, чем ожидалось изначально. Еще более жесткую позицию занял рулевой сборной Уругвая Марсело Бьелса, заявивший, что паузы не несут никакой пользы для игры и разрушают ее культурную основу.

Ситуация осложнялась тем, что чемпионат мира принимали сразу три страны: Мексика, Канада и США. Климатические условия на разных аренах кардинально отличались: от изнуряющей жары до прохлады в канадских городах и Бостоне. Арсен Венгер объяснил универсальность применения правила нежеланием ФИФА вводить различный регламент для отдельных встреч. Он отметил, что на закрытых стадионах паузы вызывали раздражение у публики, однако во многих случаях они были продиктованы строгой медицинской необходимостью. Окончательные выводы организация представит после детального изучения всех аспектов по окончании мирового первенства.