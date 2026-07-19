Шакира пригласила русскую девочку выступить на финале ЧМ-2026

10-летняя русская девочка Есения Михеева выступит вместе с колумбийской певицей Шакирой в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская.

— Русская кровь, бразильский огонь и 10-летняя девочка, которая покорила Шакиру. Пока весь мир будет следить за матчем, мы будем следить за маленькой Есенией Михеевой, она выйдет на величайшую сцену планеты в перерыве финала ЧМ-2026 . Она будет танцевать с Шакирой во время ее выступления. Лучшего представителя России на этой сцене мы не могли и представить, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

В финале чемпионата мира по футболу встретились сборные Испании и Аргентины. Решающий матч проходит 19 июля на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, а в перерыве между первым и вторым таймами впервые в истории турнира пройдет halftime-шоу, как во время Супербоула. Участие в шоу примут Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS. Испания и Аргентина начали сражаться за победу в 22:00 по московскому времени. Где в Москве посмотреть финальный матч ЧМ-2026 — в материале «Вечерней Москвы».