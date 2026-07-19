Месси коснулся мяча один раз за первые 15 минут финала ЧМ – при стартовом розыгрыше
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси коснулся мяча лишь один раз за первые 15 минут финального матча ЧМ-2026.
В финале турнира аргентинская команда играет против сборной Испании. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Единственное касание мяча Месси в первые 15 минут игры произошло при стартовом розыгрыше мяча с центра поля. К моменту паузы в середине первого тайма Лионель коснулся мяча 5 раз – меньше всех в матче наряду с Хулианом Альваресом.
Арбитр Винчич случайно облил Баэну исчезающим спреем в финале ЧМ-2026
Уэйн Руни: «Гол Испании назревает, Аргентину оттесняют все дальше и дальше. Но чем дольше аргентинцы держаться, тем больше будут чувствовать, что способны вырвать победу»
Паредес локтем ударил в спину Родри и толкнул Ольмо на газон. Аргентинец получил желтую через 6 минут после выхода в перерыве финала ЧМ и вскоре сфолил на Порро у штрафной