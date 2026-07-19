Месси коснулся мяча один раз за первые 15 минут финала ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси коснулся мяча лишь один раз за первые 15 минут финального матча ЧМ-2026.

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В финале турнира аргентинская команда играет против сборной Испании. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственное касание мяча Месси в первые 15 минут игры произошло при стартовом розыгрыше мяча с центра поля. К моменту паузы в середине первого тайма Лионель коснулся мяча 5 раз – меньше всех в матче наряду с Хулианом Альваресом.