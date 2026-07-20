Во время шоу в перерыве ЧМ на поле появились надписи на русском

Во время шоу в перерыве чемпионата мира — 2026 по футболу на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) на поле появились надписи на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».
На большом баннере, который был расположен на газоне, организаторы разместили слова «любовь», «мир», «связь» и «исследовать», а также фразу «рука об руку». Таким образом они подчеркнули футбольное единство всех стран. Также была изображена футболка с надписью «Russia».
Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Стоит отметить, что сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.
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Испания поднялась на 1-е место в рейтинге ФИФА, опередив Аргентину после финала ЧМ. Франция – 3-я, Англия – 4-я, Бразилия – 5-я, Португалия – 7-я, Германия – 12-я, Россия осталась 35-й
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