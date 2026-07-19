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Слова на русском появились на баннере в финале ЧМ-2026

Московский Комсомолец

Огромное полотно с надписями на десятках языков планеты развернули на газоне стадиона «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде. Об этом стало известно из прямой трансляции матча Аргентина — Испания.

Слова на русском появились на баннере в финале ЧМ-2026
© Московский Комсомолец

Среди пёстрых букв зрители разглядели русские слова «любовь», «мир» и «исследовать». Кроме того, на ткани красовалась футболка с надписью Russia. 

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Музыкальную программу держали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS. Перерыв затянулся на рекордные 27 минут вместо привычных пятнадцати.

Первый тайм завершился безрезультатно. Сборные Испании и Аргентины так и не сумели забить мяч в ворота друг друга. Судьба трофея решается во второй половине встречи. 

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