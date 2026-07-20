Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира XXI века
Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время и стала чемпионом мира 2026 года, установив рекорд мировых первенств XXI века.
Таким образом, Испания — единственная сборная, выигравшая престижнейшее соревнование сборных дважды в XXI веке. Ранее «Фурия Роха» побеждала на ЧМ в 2010 году. В текущем столетии по разу брали титул Бразилия (2002), Италия (2006), Германия (2014), Франция (2018) и Аргентина (2022).
В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.
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