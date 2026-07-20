Испания установила исторический рекорд по пропущенным голам на ЧМ

Сборная Испании не только завоевала титул чемпионов мира, но и вписала свое имя в историю футбольной статистики. По итогам турнира 2026 года команда пропустила лишь один мяч, что стало абсолютным рекордом для победителей мировых первенств.

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Единственный раз ворота испанцев поразили бельгийцы в четвертьфинальном матче, завершившемся со счетом 2:1. Ранее лучшим показателем в истории мундиалей для триумфаторов были два пропущенных гола.

Его делили сразу три легендарные сборные, включая саму Испанию образца 2010 года, а также французов 1998 года и итальянцев 2006 года.

Накануне подопечные Феррана Торреса в драматичном финале одолели действующих чемпионов из Аргентины и во второй раз в своей истории подняли над головой главный трофей планеты.