«Гопник и бандюган». Шнякин жёстко раскритиковал Паредеса за поведение в финале ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку после финала ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Дипломированная мразота, сертифицированный бандюган и самый высококлассный футболист-гопник на планете Леандро Паредес не унимается после финального свистка», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

После того как Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар. В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.