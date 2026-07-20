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«Гопник и бандюган». Шнякин жёстко раскритиковал Паредеса за поведение в финале ЧМ-2026

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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку после финала ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

«Гопник и бандюган». Шнякин жёстко раскритиковал Паредеса за поведение в финале ЧМ-2026
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«Дипломированная мразота, сертифицированный бандюган и самый высококлассный футболист-гопник на планете Леандро Паредес не унимается после финального свистка», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
ЧМ-2026
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После того как Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию во время потасовки после матча, к нему попытался подойти Гави. Аргентинец вскоре повалил Гави на газон, схватил его за манишку и нанёс удар. В конфликт вмешались другие футболисты и представители тренерского штаба, после чего Паредес получил прямую красную карточку.

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